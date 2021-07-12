البرلمان المصري يُقرّ فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين 12 جويلية ، بشكل نهائي على مشروع قانون يستهدف فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفين منظمة إرهابية
ومنذ أواخر عام 2013، تصنف السلطة في مصر الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيةً محظورةً، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بالإرهاب والتحريض عليه
قرائن جدية
وبموجب الموافقة البرلمانية، تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 الخاصة بالفصل من دون الطريق التأديبي، ليصبح من حق الجهات الحكومية فصل الموظف إذا قامت بشأنه قرائن جدية تمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها
وبينت المادة الثانية من التشريع الجديد الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي الإضرار الجسيم بالمصالح الاقتصادية للدولة وفقدان الثقة والاعتبار وفقدان الصلاحية لشغل الوظيفة
كذلك تضمنت الحالات المسببة لفصل الموظف وجود قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، « ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية » وفق نص القانون الجديد
وبحسب التشريع الجديد، ففي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل
والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعطي للحكومة أحقية فصل الموظف المنتمي لكيان إرهابي، لكن يبدو أن التشريع الجديد أكثر مباشرة وحسما في تلك المسألة، حيث تنص المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية على أن : الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية
المصدر : وكالات و وسائل إعلام مصرية