البرلمانيون الآورويون يؤكدون على ضرورة مواصلة المشاورات التي يجريها قيس سعيد مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية

أشرف السيّد عثمان الجرندي يوم الاثنين 11 أفريل 2022 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل مع وفد من لجنة العلاقات الخارجيّة ولجنة العلاقات مع دول المغرب العربي واتّحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي وذلك بمناسبة الزّيارة الّتي يؤدّيها الوفد إلى بلادنا خلال الفترة من 11 إلى 13 أفريل 2022
وتأتي هذه الزيارة في إطار الحوار والتّشاور بين تونس والاتحاد الأوروبي وفي سياق سلسلة زيارات مسؤولي الاتحاد إلى بلادنا وخاصة السّيّد أوليفار فارهيلي المفوض الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار والسيّدة كلار بازي مالوري رئيسة اللجنة الأوروبيّة للديمقراطيّة ومختلف اللقاءات التي أجراها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسيل للمشاركة في القمة الأوروبية الإفريقية المنعقدة يومي 17 و 18 فيفري 2022
وأكد السيد الوزير أنّ الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه مضيفا أنّ الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي
وأبرز السيّد الوزير في هذا الإطار ما يحدو الجانب التّونسي من عزم راسخ على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها سيادة رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. وستتواصل هذه اللقاءات تباعا خلال الفترة القادمة في نطاق التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا للمصلحة الوطنية
وبيّن الجرندي أن الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي وإلى تراكمات السنوات الماضية التي لم تشهد فيها تونس إصلاحات اقتصادية كانت ضرورية للحفاظ على مستويات نمو من شأنها أن تجنب البلاد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليوم مما أثقل كاهل المالية العمومية
وأبرز الجهود الوطنيّة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمارات بما من شأنه أن يمكّن من الحدّ من تفاقم ظاهرة البطالة وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين
من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية التي رافقها الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011 بوصفها تجربة رائدة جعلت من تونس مثالا يحتذى به
وقد أكد البرلمانيون خلال مداخلاتهم وتساؤلاتهم التي دارت في مناخ من الشفافية والصراحة عن تطلعهم إلى دعم هذه التجربة ومواصلة مرافقتها بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية التونسية أو منطق الوصاية
وعبروا في هذا السياق على ضرورة مواصلة المشاورات التي يجريها السيد رئيس الجمهورية مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في نطاق ضمان بعد تشاركي أكثر شمولية للمسار الإصلاحي
كما أعربوا عن دعمهم للاصلاحات الاقتصاديّة بما يعزّز ركائز الاستقرار والازدهار في بلادنا وفي المنطقة، وأكدوا على مساندة دول الاتحاد الاوروبي لتونس خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وذلك لتيسير اعتماد الإصلاحات التي تضمن انتعاشة الاقتصاد التونسي والتوازنات المالية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو
وكان اللّقاء أيضا مناسبة لتبادل وجهات النّظر حول المسائل الدّولية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تداعيات النّزاع الرّوسي الأوكراني على الاتحاد الأوروبي والعالم