الإختلاف كذبتنا الجميلة

06/06/2020 |

قد نعتبر حق الاختلاف كذبتنا الجميلة في تونس، ربما نتزين بيه في المحافل الدولية وفي اللحظات الفارقة في تاريخنا المشترك، ربما خضنا نقاشات مطوّلة في البرلمان وفي المنابر، في المقاهي وحتى الأسواق، وكل خاض النقاش بحساباته السياسية أو مربّعه الإيديولوجي، أو حتى بفهمه المتواضع وموروثة الكامن فيه.. ولم نفصل في هذا الحق، فقط ظلّ كذبتنا الجميلة
الشيزوفرينيا هي وصف كاريكاتوري لازدواجية المواقف والأفعال للكثير من التونسيين، حتى لا أقول لأغلب فئات هذا الشعب.. الذي يأخذ ما يرضيه وما يطمئن الجماعة، والذي يترك ما لا يرضيه وما لا يطمئن الجماعة. مرجعيات متباعدة بين الأفراد وتعصّب عند تخطّي الأعراف السائدة في المجتمع، ليصبح الاختلاف عاهة أو شتيمة أو وصما أو تهمة أو جريمة يعاقب عليها القانون ويزدريها المجتمع
إلى اليوم لم نحدّد معنى الاختلاف ومجالاته ونتغاضى عن استتباعات إنكاره مستقبلا، وطبعا لا نستطيع أن نفهم أصحاب هذا الحق، أي لا نستطيع أن نفهم أنفسنا، مادمت الشيزوفرينيا الحادة سمة المجتمع، وبالتالي لن نضمن ممارسة هذا الحق ولن نجد من يرعاه إلا أولائك الذين يسمون الأشياء بمسمياتها ويعتبرون الاختلاف حقا وليس كذبة.. بالتالي كل مختلف هو مواطن له نفس الحقوق والواجبات، وهو ليس العدو، ولا الشرّ المطلق، ولا العميل ولا الخائن، ولا المائع، ولا مخرّب المجتمع ولا المجرم
إلى اليوم لم ينجح سياسيو تونس في حقن مناخهم السياسي بمصل الهدوء، ذهبوا بمعاركهم إلى حدود عنيفة متوترة دامية، كان هذا دأبهم على كل حال في كل الحكومات المتعاقبة، السياسي اليوم عدو السياسي الآخر وليس خصمه.. بالتالي هل لنخبة سياسية لا تحترم حق الاختلاف أن تشرّع أو ترعى أو تحكم بهذا الحق؟ وإن كانت القوانين التي تشرّع مبتورة منقوصة هل يستطيع أن يعيش الإنسان في أمان في وطنه دون أن يُنعت بنعت أو يُتّهم بجريمة ما لمجرد أنه مختلف؟ وإن كان المجتمع يدير وجهه لهذا الحق فكيف تفهمه الأفراد ويصبح ضمن آليات تفكيرها وعاداتها وممارساتها؟
يتوسع الحديث عن الاختلاف ويتفرّع ولا ينتهي أبدا، ولعلّ مسألة مسألة الحريات الفردية، التي نغمض أعيننا عنها، تبقى نقطة الاستفهام الكبرى، ففي هذا الواقع الذي لا يستقرّ أبدا، يعزل الأفراد أو المجموعات ويصنفون بشكل دوني عن الآخرين، لأن اكتساب الحقوق وممارسة الحريات الفردية خاصة تبقى رهينة الوعي الفردي والجمعي أيضا، مادامت مجلة « الحقوق والحريات الفردية » مرمية منسية في أدراج البرلمان، فهذه الحقوق مسألة ثانوية ومسألة ترف، والأولية اليوم للنهوض بالإقتصاد، إلخ إلخ من الحجج الواهية التي تصبّ دائما في مقولة : موش وقتو
ودائما ما ننسى أن المواطنة هي الحريات العامة وأيضا الحريات الفردية، فالحرية في النهاية ليست إلا حقك في أن تكون مختلفا.. إذن مازالنا أفرادا لا مواطنين.. فالحرية لا تكون إلا بحرية الضمير وحرية الجسد.. وبالمساواة التامة
إلى اليوم الدولة لا تعامل الأفراد كبشر راشدين، الدولة اليوم وصية على البشر، فعن أي مواطنة نتحدث وعن أي حرية؟
إلى اليوم نعتبر حرية الجسد فسوقا ورذيلة وكل النعوت المشينة، وحرية الجسد لا تعني أساسا الحرية الجنسية فقط، إنما تعني حرية الفرد في جسده، إلى اليوم جسد الفرد هو رهينا للأحكام الأخلاقية، وللعقوبات المعنوية والمادية، وإلى اليوم يحاكم الفرد لاختياراته الجنسية.. كما يحاكم أو يقهر الفرد باسم المعتقد.. في الأخير يٌسحق المختلف في هذا المجتمع وفي هذه الدولة دون رحمة
ربما الدولة لم يكتمل بناؤها بعد، وربما الفرد لم يصبح مواطنا بعد، ولكن أي نظام لا يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان لن يعمّر خيرا ولن يزرع حسنا ولن يكتب له النجاح أبدا. فالحديث عن حقوق الإنسان أصبح من الشعارات الميّتة التي تتشدّق بها السلطة كلما دعت الحاجة، وترفعها المعارضة بكل أبواقها في وجه السلطة ثم تتالإختلاف كذبتنا الجميلة

سيماء المزوغي