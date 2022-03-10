الانترنيت مجانا لـ«إنقاذ» الاستشارة… المرور بالقوّة ليس مضمون النتائج

أصبح رئيس الجمهورية على ما يبدو، على يقين بأن تفاعل التونسيين مع الاستشارة الوطنية لم يكن في مستوى الانتظارات والتوقعات والأحلام، فها نحن قبل أيام معدودة من انتهاء الحيز الزمني المخصّص لها ضمن خارطة الطريق الرئاسية وهو 20 مارس 2022، لم نصل بعد إلى ثلاثمائة ألف مشاركة، أي أننا لم نصل بعد إلى نصف عدد الناخبين الذين صوّتوا لساكن قرطاج نفسه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية في 2019
ويبدو أيضا أن رئيس الجمهورية وجد الحلّ السحري عند استقباله مساء الثلاثاء 8 مارس رئيسة الحكومة و«تم النظر في سبل فتح شبكة الانترنيت دون مقابل بداية من يوم غد (أمس الأربعاء) إلى غاية يوم الأحد القادم لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون» كما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية
بعبارة أخرى، هنيئا للتونسيين بمجانية الانترنيت لمدة خمسة أيام كاملة لإغرائهم وإقناعهم وتحريضهم على المشاركة في «الاستشارة الوطنية الشعبية» قبل انقضاء الآجال، فأي حظوظ لنجاح هذه المبادرة الرئاسية الهامة وما هي المشكلات السياسية والقانونية والمادية والقيمية التي تطرحها في هذا الظرف الدقيق الذي نكابد فيه أزمة مركّبة نتفق جميعا حول مدى خطورتها؟
لقد صدح الرئيس صراحة بحقيقة عزوف الناس منذ مدّة، من ذلك حديثه يوم 22 فيفري المنقضي مع وزير تكنولوجيات الاتصال حيث تناول اللقاء معه «الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية، وهي صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس» حسب ما جاء دائما في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية
وكما هو معلوم فإن الصعوبات المتعلّقة بـ«الاختيارات الفنية» معلومة لدى القاصي والداني، وسال حولها الحبر الكثير، ونبّه الكثيرون كذلك حذّروا من عدم وجاهة اعتماد «الرقمنة» لاستشارة التونسيين في أمر جلل من منطلق أن الرقمنة هي نقطة الضعف كي لا نقول سرّ معاناة التونسيين اليومية سواء في ما يتعلق بالربط بالشبكة العنكبوتية وتوفير معاليمها الباهظة، أو تعميمها على كامل تراب الوطن بنفس سرعة تدفق الانترنيت على قاعدة المساواة والتكافؤ
وبرزت منذ البدء صعوبة الرهان من خلال فشل انطلاق الاستشارة في الفاتح من جانفي كما تم الإعلان عن ذلك، ووجدنا أنفسنا أمام عملية بيضاء على امتداد نصف شهر، يبدو أنها ما تزال متواصلة خصوصا عندما نقارن ونربط بين الأرقام المسجلة والجهود الجبارة المبذولة من السادة الوزراء والولاة والمعتمدين وكثير من المسؤولين في مستويات مختلفة دون أن ننسى أعضاء الحملات التفسيرية وحتى تشريك الأطفال في الدعاية للاستشارة كما تناقلت ذلك بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا يطرح السؤال حول الكلفة المادية للاستشارة بما أن الجميع يعلم أنه لم يقع رصد بند بعينه لها في ميزانية العام 2022 وبالتالي كيف سيتم تثمين عمل مؤسسات الدولة المنخرطة في المشروع والمستفيدة من المال العام
صحيح أنه يمكن قبول فرضية اعتبار الاستشارة خيار الدولة التي يمثلها رأس الدولة وهو رئيس الجمهورية لكن لا شيء يمنع في تقديرنا من التخطيط والتنفيذ الشفاف بمقدرات الدولة
ولنأت الآن إلى جوهر الموضوع ونبحث في الإجابة عن السؤال الوجيه الذي طرحه مشكورا والي بن عروس على سبيل المثال، على طريقته وهو يتحرك ميدانيا لتحفيز سكان ولايته على المشاركة في الاستشارة : لماذا لم ينخرطوا؟
ببساطة، المآخذ بالجملة والتفصيل كما يقال، هو عمل أحادي لم ينفتح فيه رئيس الجمهورية، على ما يبدو، على أهل الذكر فكانت المحاور منقوصة من ذلك غياب محور العلاقات الدولية، وكذلك الأسئلة، فقد كانت غير موفقة في تقديرنا، وكانت أيضا موجهة، والتحدي الأبرز هو إدراك المواطنين وفهمهم للأسئلة في حدّ ذاتها، فهل يكفي أخذ رأيهم بجرّة قلم حول «النظام» إن كانوا يريدونه رئاسيا أو برلمانيا أو أي شيء آخر؟ أساتذة القانون الدستوري مختلفون اليوم حول المفاهيم والمضامين والتجارب فما بالك بنا نحن عموم الناس
إن تعثّر الاستشارة الرقمية قد يقع تداركه نسبيا من خلال تسخير الدولة في ما تبقى من الفترة المخصّصة لها فيرتفع عدد المشاركين إلى بعض مئات الآلاف، دون أن ننسى أن ساكن قرطاج أعلن منذ الأيام الأولى مخرجات الاستشارة ونسبها المائوية المرتفعة، لكن ذلك لن تكون له صلة بالتربية على المواطنة وعلى الديمقراطية وعلى المشاركة السياسية في الشأن العام بما أن «التصويت» الالكتروني لم يتم بناء على قناعة و«انخراط» واع ومسؤول وإنما تحت تأثير النشوة بغنيمة «الانترنيت المجانية» في نهاية المطاف بما أن مجرد الولوج إلى موقع الاستشارة يغدق على المرء خمسة أيام مجانية من الانترنيت اليوم في هذا الظرف المادي الصعب، والأخطر من ذلك أن تُصادر هذه الأرقام وتُوظف بطريقة شعبوية لمواصلة بقية أركان خارطة طريق رئيس الجمهورية كما اتفق دون تشارك ودون استماع إلى أصوات المجتمع المدني والسياسي لأننا في نهاية المطاف ونحن في نادي الديمقراطية ما نزال في مربّع ما يقال أنها وسائط تقليدية، على الأقل يُحسب لها أنها جمعيات وأحزاب علنية بيافطات ووجوه مكشوفة لا تحتاج إلى التقية والتخفي وراء مسميات وكيانات هي بالفعل جديدة لكنها في المحصلة منظمات مدنية وحزبية وفق التعريف العلمي الذي صاغه علماء السياسة والقانون بطبيعة الحال إلى أن يأتي ما يخالف ذلك
مراد علالة