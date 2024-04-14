الانتخابات الرئاسية : الدستوري الحرّ يحذّر من إقرار شروط ترشح جديدة تضيق على الترشحات و تقصي المنافسين

إن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ المنعقد حضوريا وعن بعد اليوم الأحد 14 أفريل 2024،
وعلى إثر التداول في الشأن العام
وفي إطار تنفيذ قرارات اللجنة المركزية المنعقدة في 19 فيفري 2022 و24 سبتمبر 2023
1-يؤكد إدانته للإحتجاز القسري للأستاذة عبير موسي ويستنكر الاعتداء السافر على حقوقها ويندّد بملاحقة قيادات الحزب وإستهداف مناضلاته ومناضليه وعرقلة تحرّكاته
2-يحذّر من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات واقصاء المنافسين
3-يعلن رسميا ترشيح الأستاذة عبير موسي للانتخابات الرئاسية المبرمجة في خريف 2024 ويطالب بإطلاق سراحها وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها وينبه الى خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية
4-يدعو اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للحزب للانعقاد في الأيام القليلة القادمة
5-يكلّف هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب بعقد ندوة صحفية لإعلام الرأي العام بآخر مستجدات وضعها القانوني واستعراض التحركات القانونية التي ستقوم بها لحفظ حقوقها الانتخابية
6-يؤكد تمسكه بحقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية ويلتزم بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية.
بيــــــــــان