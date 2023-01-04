الاستماع الى عبير موسي كشاكية في قضية ضد قيادات بحركة النهضة الإخوانية

الإستماع إلى الحزب الدستوري الحر بصفته شاكيا في ملف إنضمام الغنوشي وقيادات تنظيم الإخوان فرع تونس إلى تنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتمجيد الشخصيات الإرهابية والضلوع في تسفير مواطنات ومواطنين تونسيين لارتكاب جرائم إرهابية خارج أرض الوطن
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها ستمثل اليوم الأربعاء بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للاستماع لها كشاكية في قضية كانت رفعتها سنة 2018 ضد قيادات بحركة النهضة
وأضافت في تسجيل مصور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن القضية المرفوعة تتمثل في توجيه اتهامات تتعلق بالانتماء الى تنظيم ارهابي والضلوع في جرائم ارهابية منها جريمة التسفير إلى بؤر التوتر، ضد راشد الغنوشي وعلى العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني
وأبرزت أن القضية تم حفظها في 15 ماي 2019 دون القيام بالأبحاث اللازمة ، قبل أن الرجوع عن هذا القرار من قبل النيابة العمومية التى طلبت سماع العارضة وتلقي مالها من مؤيدات، وذلك بعد تحرك قام به الحزب لدى القطب، مؤكدة أن الأدلة التى تمتلكها ثابتة صوتا وصورة
وكان الحزب الدستوري الحر أفاد في بيان أصدره بداية شهر ديسمبر الماضى بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدا للاستماع لرئيسة الحزب عبير موسي في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر