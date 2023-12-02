الاحتلال الإسرائيلي يدمر 50 عمارة سكنية في الشجاعية بغزة.. و7 أبراج بمدينة حمَدْ بخانيونس

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنيةً ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة
في اليوم الثاني على انتهاء الهدنة المؤقتة، شنت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، غارات على « مدينة حمد السكنية » في مدينة خانيونس، وسط قطاع غزة
وقامت الطائرات الحربية بتنفيذ غارات مكثفة على المجمع السكني الذي مولت قطر بناءه في خانيونس، حيث تسبب القصف في دمار واسع للمباني السكنية
وأفاد مراسل « العربي » في خانيونس صالح الناطور بأن المنطقة شهدت غارات مكثفة منذ ليلة أمس وبالتحديد في مدينة حمد، حيث تم استهداف ما يقارب من خمسة أبراج سكنية
تدمير أبراج بكاملها
وأضاف مراسل « العربي » أن هذه المدينة السكنية تعرضت في مرات عديدة سابقة وخلال الأيام الماضية لاستهداف شقق سكنية فيها، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا حيث تم تدمير أبراج بكاملها
كما لفت مراسل « العربي » في خانيونس إلى استهداف جيش الاحتلال لمربعات سكنية كاملة في قطاع غزة ما أدى لسقوط عدد من الشهداء وفق جهاز الدفاع المدني
كما وقع استهداف أكثر من منزل في منطقة عاسقول التي تتبع حي الزيتون من القطاع. إلى ذلك، وفي الفلوجة في شمال القطاع تم استهداف مربعات سكنية وتدمير منازل عديدة فيها مع سقوط شهداء وجرحى
وكان جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة قد أعلن عن انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن فلسطيني، بينهم شهداء وجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة
وقال الجهاز في بيان إن : طيران الاحتلال يستهدف مربعًا سكنيًا مأهولًا بالسكان في حي الشجاعية، وطواقمنا تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب