الاحتفاظ مدة 48 ساعة قابلة للتمديد بأمينة مال حركة « عازمون » بشبهة افتعال تزكيات للعياشي الزمال

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي بالاحتفاظ مدة 48 ساعة قابلة للتمديد بسوار برقاوي أمينة مال حركة « عازمون » وذلك من أجل شبهة افتعال التزكيات الخاصة بالمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 كانت أذنت لأعوان الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شكايات تم تقديمها من طرف مجموعة من المواطنين أفادوا في فحواها بأنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في قائمة التزكيات الخاصة بالمترشح العياشي الزمال