الاحتفاظ بمروان مبروك لمدة 5 ايام في قضية تتعلق بإحدى الاملاك المصادرة

قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، مساء اليوم الثلاثاء انه تم ايقاف رجل الاعمال مروان المبروك كما صدر قرار بالاحتفاظ به لمدة 5 ايام قابلة للتمديد مرتين وذلك بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بإحدى الاملاك المصادرة
واوضح زيتونة في تصريح لوكالة (وات) انه تمت مباشرة الابحاث مع المبروك ، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة
وبخصوص التهمة الموجهة للمبروك قال زيتونة انها تتعلق بجريمة استيلاء موظف او مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشيرا الى ان الشركة المعنية هي « مجموعة سيدة