الاحتفاظ برضا شرف الدين بقرار من النيابة العمومية في قضية تم حفظها منذ ثلاث سنوات

افاد جمال حاجي عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والنائب السابق بالبرلمان ورئيس النجم الرياضي السابق رضا شرف الدين انه تم الاحتفاظ بمنوبه في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، لفترة 5 ايام قابلة للتمديد بقرار من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد ان تم سماعه في الفرقة الوطنية الاولى للجرائم المالية المتشعبة بالعوينة
واضاف المحامي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم اعلام منوبه يوم امس الجمعة بانه محل تفتيش في قضية متعلقة بجرائم مالية تعود الى سنة 2021 موضحا ان هذه القضية التي فتحت في اطار قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قد تم حفظها سنة 2021
واعتبر المحامي ان هذه القضية تطفو على السطح اثر قرار قاضي التحقيق للقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم امس بابقاء رضا شرف الدين في حالة سراح في قضية التآمر على امن الدولة
يشار الى ان قاضى التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر بعد الاستماع الى رجل الأعمال والسياسي رضا شرف الدين ، يوم امس الجمعة ، الإبقاء عليه في حالة سراح وفق ما افاد به المحامي جمال حجي
وكان شرف الدين قد تم إيقافه منذ يوم 10 نوفمبر الجارى، في إطار القضية المعروفة بقضية : التآمر على أمن الدولة