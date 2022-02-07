الاتّحاد الأوروبي « قلق » من قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس

« أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل الإثنين عن « قلقه » غداة قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشدّداً على : أهمية استقلال القضاء
وقالت نبيلة مصرالي المتحدّثة باسم بوريل : إنّنا نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيراً لجهة حلّ المجلس الأعلى للقضاء
وأضافت : مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجدّداً بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديموقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها
المصدر : وكالة فرانس براس