الاتحاد الوطني للمراة التونسية يندد بمحاولة حرق مقره المركزي

اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمراة التونسية بمقر النيابة الجهوية للاتحاد باريانة اليوم 10سبتمبر 2020 على اثر حادثة الاقدام على محاولة حرق المقر المركزي للاتحاد الوطني للمراة التونسية ويعرب المكتب التنفيذي على ان
– هذه المحاولات الباءسة لارباك المنظمة لن تثنينا عن مواصلة النضال من اجل الدفاع عن المراة التونسية
– هذه الحادثة لن تزيدنا الا قوة وتمسكا بمنظمتنا والذود عنها
عاش الاتحاد الوطني للمراة التونسية
عاشت المراة التونسية سدّا منيعا ضدّ محاولات المساس من حقوقها ومكتسباتها
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كلّ التضامن والمساندة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية
نطالب
بالتعجيل بنتائج التحقيق ضدّ هذا الفعل الإجرامي الجبان
« أكد الإتحاد الوطني للمرأة التونسي، في بلاغله ، تعرّض مقره المركزي فجر اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، إلى محاولة حرق »من مختلف جهاته باستعمال مادة البنزين ».
وأضاف في نفس البلاغ أن الأبحاث جارية للكشف عن كل تفاصيل هذه العملية
الإتحاد العام التونسي للشغل
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الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعربعن تضامنه مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
على إثر محاولة حرق مقره بالعاصمة فجر يوم الخميس 10 سبتمبر، آملا أن تكشف التحقيقات عن مقترفي هذا الفعل الإجرامي بأسرع وقت