الاتحاد الوطني للمرأة يقرر المشاركة في حوار قيس سعيد

إن عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية المجتمعات اليـــوم 24 ماي 2022 بالمقر المركزي للمنظمة النسائية حضوريا وافتراضيا
• تعبّرن عن وعيهن باللحظة المفصلية والتاريخية التي تمر بها بلادنا، وتؤكدن أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لن يتخلى عن دوره التاريخي في التعبير عن مواقفه من القضايا الوطنية والمشاركة الفعّالة في تصحيح المسار، والتأسيس للدولة الديمقراطية الاجتماعية الضامنة للحقوق والحريات
• تؤكّدن أن الحوار الوطني هو السّبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية التي تمرّ بها بلادنا منذ العشرية السوداء، حيث استشرت مظاهر الفساد والمحسوبية والعنف والإفلات من العقاب وتعددت المحاولات لضرب مبادئ الجمهورية ولطمس النمط المجتمعي التونسي، وقد كانت النساء الأكثر تضرّرا من هذا الوضع
• صوّتت عضوات اللجنة المركزية وبالأغلبية على قرار المشاركة في الحوار الوطني، على أن تكون هذه المشاركة حقيقية ، فعّالة ومعبّرة على مشاغل وهواجس المرأة التونسية بكلّ استقلالية وحياد ومن اجل المصلحة الوطنية
اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية
بيــــــــان