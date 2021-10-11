الاتحاد الوطني للمرأة يستحسن اختيار امرأة لرئاسة الحكومة و يأمل تدعيم حضور النساء في باقي المناصب العليا في الدولة

على اثر إعلان رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد صباح اليوم عن تركيبة الحكومة الجديدة. فإن الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة
– يعرب عن استحسانه لاختيار امرأة تتولى رئاسة الحكومة في سابقة لم يشهدها العالم العربي من قبل كرّست الاستثناء التونسي في مجال تكريس حقوق النساء، لاقت الترحيب من الرأي العام الوطني والدولي
– يسجّل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ارتياحه للاستجابة لمطلبه في تمكين النساء من تسيير وزارات سياديّة ومنحهّن الثّقة لإدارة ملفات لها أهميّة تشغل الرأي العام التونسي وتشكّل هاجس المواطن ذات بعد مالي واقتصادي وعدلي
– يؤكد الاتحاد أن حضور النساء في تركيبة الحكومة لم يرتق إلى التناصف المنشود والمنصوص عليه بالدستور التونسي ولا يجسّد المواطنة الحقيقية للنساء اللاتي ساهمن في إنقاذ البلاد في كل المراحل الدقيقة واثبتن كفاءتهن في كل المجالات وجدارتهن في كل الميادين
– يأمل الاتحاد أن يتم تدعيم حضور النساء في باقي المناصب العليا في الدولة وفي تسيير المؤسسات العمومية والإدارات الجهوية والحقائب الديبلوماسية
رئيســة الاتحــاد
راضيــة الجربي
بيــــــــــــان