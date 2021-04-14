الاتحاد الوطني للمرأة يدين اعتداء شرطة المشيشي على صحفيات وصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء

• يعبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن انشغاله العميق للوضع الخطير الذي تعيشه بعض المؤسسات الإعلامية ومن ضمنها وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعة شمس ف م
• يدين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اعتداء الأمنيين على صحفيات وصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء وعملية اقتحام مقر الوكالة، في سابقة خطيرة من نوعها
• تعتبر المنظمة النسائية انّ حادثة الاعتداء على الصحفيات والصحفيين وهرسلتهم واقتحام مقر الوكالة تنذر بتركيع الإعلام وتدجينه من أجل السعي إلى غلق باب الحريات وتلجيم حرية التعبير، بعد ان خلنا انّ الحق في التعبير وحرية الصحافة هما المكسب الكبير للإعلام التونسي تحقق لنا من بعد الثورة من خلال منظومة تشريعية متطورة وهيئات تعديلية تقوم بادوار هامة
• يدعو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى اعتماد القانون في مثل هذه التعيينات على رأس وسائل الإعلام والتسريع بفتح حوار جدي وعميق وتشاركي حول إصلاح هذه المؤسسات والكفّ عن الحلول الترقيعية والحسم في مسالة التفويت في اذاعة شمس ف م بعد 10 سنوات من المصادرة
• يعبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن تخوفه من استمرار هذا الوضع الذي سيزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وهو ما سيتسبب في الضغط على قطاع الإعلام وتهديد توازنه وموضوعيته واستقلاليته وحياده
• يحيّي الاتحاد نضالات الصحافيات والصحفيين ووقوفهم يد واحدة للدفاع عن قطاعهم معبّرا عن مساندته المطلقة وتضامنه التّامّ مع صحفيّات وصحفيي وعمال وعاملات وكالة تونس افريقيا للأنباء وإذاعة شمس ف م من أجل اعلام ديمقراطي مستقل ومحايد
بيان