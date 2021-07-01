الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لا يجد العبارات المناسبة للتنديد بالعنف الذي سُلِّط على عبير موسي

01/07/2021 |

موقف رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي مما حدث اثناء الجلسة العامة في مجلس النواب بتاريخ 30 جوان 2021

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ان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية و بعد 65 سنة من صدور مجلة الأحوال الشخصية التي أرست في الثقافة التونسية أسس احترام المراه كإنسان وكمواطن كامل الحقوق يجد نفسه اليوم أمام حالة غير مسبوقة في ممارسة العنف ضد المرأة و علي رؤوس الملأ من قبل « نائب » شعب 

* اني بصفتي رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية لا أجد العبارات المناسبة لتوصيف هذا التصرف البدائي المتخلف الذي أتاه أحد مغتصبي صفة تمثيل الشعب التونسي من اعتداء بالعنف المادي على النائبة و رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المواطنة التونسية عبير موسي 

* انه لا يسعني الا ان أدين سلوك و تصرف هذا « النائب » المتلبس بجريمة العنف ضد المرأة و الذي لا يمثل في شيء الشعب التونسي و لا يمت بأية صلة بثقافته الحافظة لكرامة النساء و لحقوقهن

* انه لا مناص من دعوة مكتب مجلس النواب الى مباشرة الشروع في رفع الحصانة عنه و إحالته باسم المجلس على القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على نائبة شعب و إهانة حرمة مجلس النواب 

* إنني لا أجد الكلمات للتندد بما اتاه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة و بعض أعضائها من سلوكات متدنية مهينة للمرأة وكرامتها من ذلك مشهد استعراض الأموال

* ان المجلس اليوم مدعو و بشدة الي إدانة هذا السلوك و توبيخ رئيس الكتلة و أعضائها على سلوكهم المزري و المهين 

* انني أستغرب فعلا كيف يحصل هذا الاعتداء داخل قبة البرلمان و في حضور وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن و نائبة رئيس مجلس الشعب للمرة الثانية دون ان تاخذا موقفا حينيا ضد هذا السلوك الارعن الذي مسهما ايضا بشكل مباشر وغير مباشر طال كل النساء الفاعلات في الحقل السياسي و وغيره ، و أتمنى ان ينتصر فعلا لقضايا حقوق النساء ضد كل معتد و مغتصب لحقوقهن وتطبيقا لكل القوانين و التشريعات المخططات و البرامج الوطنية و الدولية التي يعتزمون تطبيقها و تنفيذها