الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لا يجد العبارات المناسبة للتنديد بالعنف الذي سُلِّط على عبير موسي

موقف رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي مما حدث اثناء الجلسة العامة في مجلس النواب بتاريخ 30 جوان 2021
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ان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية و بعد 65 سنة من صدور مجلة الأحوال الشخصية التي أرست في الثقافة التونسية أسس احترام المراه كإنسان وكمواطن كامل الحقوق يجد نفسه اليوم أمام حالة غير مسبوقة في ممارسة العنف ضد المرأة و علي رؤوس الملأ من قبل « نائب » شعب
* اني بصفتي رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية لا أجد العبارات المناسبة لتوصيف هذا التصرف البدائي المتخلف الذي أتاه أحد مغتصبي صفة تمثيل الشعب التونسي من اعتداء بالعنف المادي على النائبة و رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المواطنة التونسية عبير موسي
* انه لا يسعني الا ان أدين سلوك و تصرف هذا « النائب » المتلبس بجريمة العنف ضد المرأة و الذي لا يمثل في شيء الشعب التونسي و لا يمت بأية صلة بثقافته الحافظة لكرامة النساء و لحقوقهن
* انه لا مناص من دعوة مكتب مجلس النواب الى مباشرة الشروع في رفع الحصانة عنه و إحالته باسم المجلس على القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على نائبة شعب و إهانة حرمة مجلس النواب
* إنني لا أجد الكلمات للتندد بما اتاه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة و بعض أعضائها من سلوكات متدنية مهينة للمرأة وكرامتها من ذلك مشهد استعراض الأموال
* ان المجلس اليوم مدعو و بشدة الي إدانة هذا السلوك و توبيخ رئيس الكتلة و أعضائها على سلوكهم المزري و المهين
* انني أستغرب فعلا كيف يحصل هذا الاعتداء داخل قبة البرلمان و في حضور وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن و نائبة رئيس مجلس الشعب للمرة الثانية دون ان تاخذا موقفا حينيا ضد هذا السلوك الارعن الذي مسهما ايضا بشكل مباشر وغير مباشر طال كل النساء الفاعلات في الحقل السياسي و وغيره ، و أتمنى ان ينتصر فعلا لقضايا حقوق النساء ضد كل معتد و مغتصب لحقوقهن وتطبيقا لكل القوانين و التشريعات المخططات و البرامج الوطنية و الدولية التي يعتزمون تطبيقها و تنفيذها