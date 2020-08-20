الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يندد بافتراءات رئيس بلدية الحامة الإخواني

ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس المجتمع اليوم 20 اوت بصفة طارئة لمتابعة الوضع المتردي في الحامة الذي انطلق منذ نشر فيديو نداء استغاثة لرئيس البلدية المليء بالافتراءات والتحريض وبث الفتنة في استمرار لممارساته العدائية للاتحاد العام التونسي للشغل
واننا نحمله مسؤولية مغالطة الراي العام الذي نتج عنه اعتداءات بدنية ولفظية مست الاطارات الصحية و اقتحام مقر الاتحاد المحلي للشغل والمستشفى المحلي بالحامة
وان الاتحاد الجهوي للشغل بقابس والاتحاد المحلي بالحامة وكافة الهياكل النقابية يؤكدون على ضرورة توحيد الصفوف والجهود وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي والنأي بالنفس عن كل التجاذبات السياسية
واننا في الاتحاد العام التونسي للشغل عازمون على مواصلة بذل كل الجهود لدعم كل استحقاقات الجهة
الإتحاد الجهوي للشغل بقابس