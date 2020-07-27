الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يؤكد على أهمية اختيار الكفاءات لتكوين الحكومة الجديدة بعيدا عن كل المحاصصات

على إثر تكليف السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية للسيد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
° يهنئ السيد هشام المشيشي على هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهمته، وأن تكلل عملية تكوين الحكومة بالنجاح
° يؤكد على أهمية اختيار الكفاءات لتكوين الحكومة الجديدة بعيدا عن كل المحاصصات
° يعتبر أن إنقاذ الاقتصاد الوطني هي من أهم أولويات المرحلة المقبلة وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات العميقة والهيكلية التي تحتاجها تونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم الاستقرار الاجتماعي
° يدعو الأحزاب السياسية ومختلف القوى الوطنية الحية إلى الأخذ بعين الاعتبار لدقة ولحساسية المرحلة التي تمر بها تونس وما تتطلبه من وحدة ووفاق، وإلى وضع اليد في اليد بعيدا عن الحسابات الظرفية والضيقة والعمل على إعلاء مصلحة تونس والحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق مستقبل أفضل لشعبها
رئيس الاتحاد
سمير ماجول