الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يندِّد بتهديدات الإغتيال التي طالت نورالدين الطبوبي

بيان تضامن مع السيد نور الدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تضامنه الكامل مع السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على إثر التهديدات التي طالت شخصه، منددا بهذه الممارسات الخطيرة التي تزرع الفتنة وتهدد أمن تونس
كما تستنكر المنظمة خطاب الكراهية والتحريض على العنف وهتك الأعراض الذي تفشى على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو الجهات القضائية والأمنية إلى ملاحقة كل من يقف وراء هذه التجاوزات الخطيرة للقانون
رئيس الاتحاد
سمير ماجول