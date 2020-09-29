الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعتبر ما صدر عن عبير موسي سلوكا لا يليق بمسؤول على رأس حزب سياسي

ان مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعد الإطلاع ما ورد على لسان رئيسة الحزب الدستوري الحر من تشويه ومغالطات في حق السيد ايمن رافع رئيس الاتحاد الجهوي بقابس
– يدين الإساءة والتشويه التي لحقت السيد أيمن رافع ويعتبرها سلوكا لا يليق بمسؤول على رأس حزب سياسي، ويدعو رئيسة الحزب إلى مراجعة معلوماتها لان الكفاءة العلمية للسيد أيمن رافع لا يزايد عليها أحد وأن حصوله على دكتوراه هو نتيجة لاجتهاده وخصاله العلمية المرموقة
– يجدد التأكيد على أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بكافة هياكله يعمل بكل استقلالية وحياد وبعيدا عن التجاذبات السياسية مهمته الأساسية هي الدفاع على مصالح منخرطيه
– يدعو كافة السياسيين الى عدم الزج بالمنظمة في الصراعات السياسية والكف عن شيطنة رجال الأعمال ويذكرهم أن لا حل لتونس اليوم إلا القطاع الخاص
رئيس المجلس
حسين معاوية
بـــــيـــــان لمجلس رؤساء الاتحادات الجهوية
للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية