عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر يوم الخميس 17 سبتمبر 2020 بمقر المجلس جلسة استماع مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد حول مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائيوأكد السيد سمير ماجول أن مشروع القانون المقترح لن يمكن من تنشيط الاقتصاد أو تجاوز الوضعية الحالية الصعبة داعيا إلى إعادة صياغته بطريقة تشاركية باعتبار أن الصيغة المقترحة لا تمكن من دفع النمو أو تعزيز الاستثمار
وشدّد على ضرورة تطوير النظام الضريبي في تونس للتشجيع على إعادة الاستثمار ودفعه بهدف جلب العملة الصعبة واستخلاص الديون الخارجية من خلال رفع مستوى الصادرات واستقطاب رجال الأعمال التونسيين بالخارج والارتقاء بقطاع السياحة
وأبرز رئيس الاتحاد أنّ قانون الاستثمار لم يثبت جدواه خلال السنوات الفارطة نظرا للتعقيدات التي تضمنها، مؤكدا ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي لتصبح تونس قطبا تنافسيا لاستقطاب الاستثمار الخارجي ولفت، كذلك، إلى حتمية ضمان استقرار الوضع السياسي لاستعادة ثقة المستثمرين
واعتبر أعضاء وفد الاتحاد، المشاركين في جلسة الاستماع، أن مشروع هذا القانون لا يتضمن أي اجراءات فعلية لتنشيط الاستثمار والتصدير أو للتقليص من الضغط الجبائي وتوفير التمويلات للمؤسسات، واقترحوا تعديل عدد من الفصول من ضمنها المتعلقة باعادة طرح الأرباح المعاد استثمارها من الضريبة واعادة تقييم عقارات الشركات حسب قيمتها الحقيقية اضافة الى نفقات البحث والتطوير والضغط الجبائي، وأوضحوا أن الضغط الجبائي الموظف على المؤسسات، الذي يناهز 45 بالمائة، يمثل عائقا حقيقيا امام الاستثمار ويتوجب التقليص منه
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يشكك في جدوى مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر يوم الخميس 17 سبتمبر 2020 بمقر المجلس جلسة استماع مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد حول مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائيوأكد السيد سمير ماجول أن مشروع القانون المقترح لن يمكن من تنشيط الاقتصاد أو تجاوز الوضعية الحالية الصعبة داعيا إلى إعادة صياغته بطريقة تشاركية باعتبار أن الصيغة المقترحة لا تمكن من دفع النمو أو تعزيز الاستثمار