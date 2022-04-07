الاتحاد الأوروبي يعرب عن « قلقه الشديد » من حلّ البرلمان التونسي

أعرب الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس 7 أفريل ، عن « قلقه الشديد » من حلّ البرلمان التونسي و »الملاحقات القضائية التي أطلقت ضد بعض أعضائه »، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
وأضاف بيان المتحدثة نبيلة مصرالي : ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة من كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر 2021
وتابع : من الضروري أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية
وتابع البيان: مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، نذكّر أيضا بأهمية احترام المكاسب الديموقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها
هذا و أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 30 مارس حلّ البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في 25 جويلية 2021
جاء إعلان حلّ البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة الإسلامي بعيد عقد المجلس اجتماعا بتقنية الفيديو صوّت خلاله 116 نائبا على إلغاء “التدابير الاستثنائية” التي قررها الرئيس
ووصف قيس سعيّد الاجتماع بأنه “محاولة فاشلة للانقلاب” واتهم المشاركين فيه ب”التآمر على أمن الدولة”، وطلب من وزيرة العدل اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم
واختتمت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي : نلاحظ التقدم المحرز في وضع برنامج إصلاح اقتصادي ونكرر إعلان دعمنا للشعب التونسي في غمرة أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا