الاتحاد الأوروبي يطالب بضرورة الخروج الفوري لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا

رحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا، من قبل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، الجمعة الماضية في جنيف، مُشيدًا بجهود رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز
واعتبر الاتحاد، في بيان له، اطلعت عليه وكالة الأنباء الليبية، أن الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، خطوة حاسمة ونتيجة أشهر من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، التي بدأت في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة
وأوضح أن الاتفاق تضمن أيضًا تدابير مهمة أخرى، مثل استئناف فتح الطرق بين مختلف مناطق ليبيا، وتدابير بناء الثقة الأخرى، مثل عملية شاملة لنزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المليشيات، الأمر الذي يعد ضروريًا لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، لا سيما انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب خلال 90 يومًا
وشجع الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، داعيا جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
وطالب بضرورة الخروج الفوري لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، لاسيما أن كل تدخل أجنبي غير مقبول، مؤكدًا أنه يقف على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجراءات ملموسة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
وأوضح الاتحاد أن هذه التطورات الأمنية الإيجابية ستمهد الطريق لإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا، مُتطلعًا إلى منتدى حوار سياسي ناجح في وقت لاحق من هذا الشهر
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم البعثة الأممية في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سلمي لصالح الشعب الليبي، مُختتمًا : “ملتزمون بفرض عقوبات على المخربين الذين يؤججون الصراع في ليبيا”، حسب نص البيان
وكالة الأنباء الليبية