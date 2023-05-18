الاتحاد الأوروبي سيحدد النهج السياسي الذي يجب اتباعه مع تونس بناءا على فكرة أوضح عما تفعله السلطات في البلاد

نقلت وكالة » نوفا » الإيطالية عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قوله
🔴الوضع في تونس على طاولة مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي الاثنين المقبل
🔴 المفوضية الأوروبية، أجرت ولا تزال، سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى مع السلطات التونسية لحل المشاكل المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والهجرة في البلاد
🔴 تلقينا بوضوح رسالة مفادها أنهم لن يوقعوا على المقترح الحالي لصندوق النقد الدولي الحالي
🔴هذا يطرح مشكلة بالنسبة لنا لأننا نملك بعض الإجراءات الواضحة حول كيفية المضي قدمًا في الدعم المالي لبلدان ثالثة ولكن ندرك في نفس الوقت أن الوضع هش فيما يتعلق بالاقتصاد
🔴الرسالة الأخيرة من المجلس ستكون رسالة التزام ولا يمكن أن تكون غير ذلك، نريد أن نواصل الالتزام مع تونس لأنها بلد مهم للغاية بالنسبة لنا
🔴نحن نتوقع نقاشاً، ولكن لدينا الآن فكرة أوضح عما تفعله السلطات التونسية والوضع في البلاد، لذا سنتمكن فيما بعد من تحديد النهج السياسي الذي يجب اتباعه بدقة