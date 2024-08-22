الابقاء على الصافي سعيد ومرافقه في حالة سراح

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الخميس ، ملفي الناشط السياسي الصافي سعيد ومرافقه ، بعد الابقاء عليهما في حالة سراح ، لمحكمة الناحية بمعتمدية فريانة بالجهة لمقاضاتهما من اجتيار الحدود التونسية البرية خلسة ، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي
وكشف النويوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مرافق الصافي سعيد هو تونسي الجنسية وهو سائقه الخاص ما ينفي فرضية تورطه في عمليات تسفير سابقة بطرق غير شرعية
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، كانت قد أذنت مساء الثلاثاء المنقضي بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافقه من أجل اجتياز الحدود البرية خلسة ، بعد تسليمهما من قبل السلطات الجزائرية
يشار الى أن عقوبة اجتياز الحدود التونسية خلسة تتراوح بين 6 أشهر وسنة سجنا أما عقوبة من ساعد على الاجتياز فهي تقدر ب 5 سنوات وأكثر سجنا