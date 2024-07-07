الإيطالي جوزيب بيروني سفير جديد للاتحاد الأوروبي في تونس

ينتظر أن يخلف الإيطالي جوزيب بيروني السفير الحالي للاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو وذلك بداية من غرة سبتمبر المقبل، وفق تأكيد الاخير
واكد كورنارو في تصريح أدلى به لاذاعة اكسبريس اف ام اليوم الجمعة 05 جويلية 2024 أن الاتحاد الأوروبي يشهد دائما عدة تغييرات خاصة بعد الانتخابات الأخيرة
وأفاد كورنارو أن 80 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية في تونس متأتية من الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب في تونس خلال السنوات الأخيرة الأرقام إيجابية، معربا عن أمله في مزيد دفع هذا التعاون، حيث أن لتونس فائض تجاري هام مع الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة بما يفوق 2 مليار أورو
وأردف السفير في تصريحه للمصدر ذاته أن العلاقات السياسية بين تونس والاتحاد الأوروبي كانت مستقرة خلال السنوات الأربعة الماضية، معرجا بحديثه عن التغييرات التي شهدتها تونس وتأثير الحرب على غزة في كل ذلك
وتابع كورنارو ان الاتحاد الأوروبي سيبذل أقصى جهده من اجل خروج تونس من الأزمات والمشاكل المالية وذلك عبر انتعاش اقتصادي أكثر ديناميكية، وفقه