الإمارات العربية المتحدة ترفض التدخل التركي في ليبيا و تدعم الحل السياسي

عبّرت الإمارات العربية المتحدة ، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع للدور العسكري التركي في ليبيا، والذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، نشرته الوكالة الرسمية، معربة « عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار
وأكدت الإمارات « على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل »، مشددة على « دعمها للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة »، ومؤكدة أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها
وأشادت الخارجية الإماراتية : « بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا »، ودعت : كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي الشقيق، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار
قطر منزعجة من خليفة حفتر
علقت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، على إعلان المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا أو ما يُعرف باسم « الجيش الوطني الليبي »، قبوله تفويض الليبيين وإسقاط اتفاق الصخيرات، واصفة أنه يستخف بحرمة الشعب الليبي
جاء ذلك في بيان للخارجية قالت فيها: تعرب دولة قطر عن رفضها إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر حصوله على ’تفويض شعبي‘ يسمح له بقيادة ليبيا وتعتبر ذلك تأكيدا جديدا على إمعانه في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي واستهتارا واضحا بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي الشقيق لا سيما منذ البدء بالاعتداء على طرابلس العام الماضي
وأكدت الخارجية القطرية في بينها على أن : اللواء المتقاعد خليفة حفتر ساق ذريعة واهية في إعلانه تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه، ففي الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا الشقيقة ومحاربة وباء كورونا كوفيد-19 نرى الاستمرار في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه
وطالبت قطر : المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بالوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية وكفّ يدّ اللواء المتقاعد خليفة حفتر وميليشياته عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي