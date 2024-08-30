الإفراج عن عياض اللومي وتأخير محاكمته لموعد لاحق

وافقت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس على الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل عياض اللومي وتأخير محاكمته إلى موعد لاحق
ويذكر أنّ عياض اللومي تقرّر إيداعه السجن من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مع إحالته على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة لمحاكمته من أجل تهم بتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب وذلك بصفته عضوا بالحملة الانتخابية لنبيل القروي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، حيث قضت الدائرة الابتدائية بسجن اللومي مدة ستّة أشهر مع الخطية المالية
وتولّى النائب السابق الطعن بالاستئناف ضدّ الحكم الابتدائي الصادر في حقّه ومثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس حيث تقرر تأخير النظر في القضية مع الافراج عنه