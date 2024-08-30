الإفراج عن سوار البرقاوي العضو في حركة « عازمون » مع إخضاعها لمراقبة ادارية

قرّر المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2 يوم الخميس تأخير النظر في القضية الخاصة بالعياشي زمال وأمينة مال حزبه، المتعلقة بشبهات افتعال تزكيات للانتخابات الرئاسية الى يوم 19 سبتمبر المقبل، وفق ما ذكره لوكالة (وات) عضو هيئة الدفاع، المحامي فوزي جاب الله
وأضاف جاب الله ان المجلس الجناحي قرر الإفراج عن سوار البرقاوي العضو في حركة « عازمون »، والتي تم إيقافها قبل نحو أسبوع على ذمة القضية
وقال المحامي أن المجلس الجناحي « اتخذ تدابير احترازية في حق البرقاوي » تتمثل في إخضاعها لمراقبة ادارية ومنعها من مغادرة الدائرة الترابية مرجع نظر المحكمة الابتدائية تونس 2
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أصدرت يوم الأربعاء الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق سوار البرقاوي وهي امينة مال حركة « عازمون » والمكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بالعياشي الزمال، على ذمة ثلاث قضايا تعلقت بشبهات افتعال التزكيات، وفي المقابل أحيل الزمال بحالة سراح على ذمة القضايا المذكورة
وتم الأربعاء الماضي أيضا الاستماع للعياشي زمال لدى فرقة الأبحاث بالحرس الوطني بوادي مليز (ولاية جندوبة ) بشأن « شبهة افتعال تزكيات »، والإبقاء عليه بحالة سراح،حسب ما ذكره يومها لوكالة (وات)
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع الشهر الجاري عن القبول الاولي لملف العياشي زمال للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري يوم 6 اكتوبر المقبل إضافة الى مرشحين اثنين آخرين
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكريوم الخميس أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع الأسبوع القادم عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، مضيفا ان المجلس سيطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضا أحكاما جزائية صادرة في المادة العدلية في خصوص تدليس تزكيات وسيتخذ المجلس قراره في اجتماع ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين