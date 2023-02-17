الإفراج عن القاضي الطيب راشد ثم إعادة إيقافه من جديد

أكدت الأستاذة نادية الشواشي اليوم الجمعة 17 فيفري 2023، أنه بعد سماعات تواصلت الي حدود الثانية صباحا قرر قاضي التحقيق، وبعد استشارة النيابة العمومية الابقاء على منوبها القاضي المعزول الرئيس الأوّل الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد في حالة سراح
وقد صرحت محامية القاضي المعزول، خلال برنامج صباح الورد على « جوهرة فم »، انه كان من المفروض مكافحته بمن ادعى عليه الا انه تمّ التمديد لإيجاد بطاقات قضائية اخرى
وأشارت الشواشي الى أنه واثر انتهاء السماع، أرادت فرقة أخرى اصطحابه لجهة ثانية للبحث معه دون توجيه استدعاء، ما تسبب له في أزمة صحية، ونقله الى مستشفى الحبيب ثامر لتلقي الرعاية الطبية
وبينت المحامية أن عائلة منوبها أرادت الحصول على ملفه الطبي، الا أن الجهات المختصة أعلمتهم بأنه في حالة إحتفاظ، منددة بالاحتفاظ غيابيا
واعتبرت الشواشي أن منوبها في حالة احتجاز غير قانوني، باعتبار أن ذلك تم دون استدعاء ودون وجود ملف