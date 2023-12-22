الإفراج المؤقت عن عبد الرحيم الزواري بضمان مالي قدره 18 مليار

قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن ، الوزير السابق و رجل الأعمال ، عبد الرحيم الزواري مقابل ضمان مالي قدره 18 مليون دينارا
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بتاريخ 10 نوفمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ورجل الأعمال عبد الرحيم الزواري وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصفقة عمومية أبرمها ديوان البحرية التجارية لاقتناء 7 سيارات من شركة بيع سيارات يشرف على إدارتها الزواري
وتقرر فتح تحقيق قضائي للتثبت من مدى احترام الصفقة للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية
ووافق عميد قضاة التحقيق على مطلب الإفراج عن عبد الرحيم الزواري بشرط دفع الضمان المالي الذي حدده قاضي التحقيق وقدره 18 مليون دينار