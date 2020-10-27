الإعلام التركي يسأل أردوغان : هل ستتخلى زوجتك عن حقائبها الفرنسية نصرة للرسول؟

شنت صحف ووسائل إعلام تركية معارضة، هجوما ضد الإخواني رجب طيب اردوغان رئيس تركيا، على إثر دعوته لمقاطعة البضائع الفرنسية، حيث تمت الإشارة إلى استخدام زوجته المستمر الحقائب الفرنسية، واعتبر خبراء أن الهدف من الدعوة هو استغلال تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون وتوظيفها لصالحه،
وتسالت وسائل الاعلام هل ستتخلى أمينة أردوغان عن حقائبها الهرمس فرنسية الصنع، والتى تبلغ قيمة الحقيبة الواحدة 50 ألف دولار، لنصرة الرسول
حاول الإخواني إردوغان ركوب موجة تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من خلال الإعلان عن تبنى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية، والزعم بأنها نصرة لرسول الله بينما الواقع يشير الى أنها محاولة لصرف الأنظار عن حملة مقاطعة البضائع التركية فى عدد من العواصم العربية
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وشنت صحف ووسائل إعلام تركية معارضة هجوما ضد رجب طيب اردوغان رئيس تركيا الإخواني ،على إثر دعوته لمقاطعة البضائع الفرنسية حيث تمت الإشارة الى استخدام زوجته المستمر الحقائب الفرنسية واعتبر خبراء أن الهدف من الدعوة هو استغلال تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون وتوظيفها لصالحه وتساءلت وسائل الإعلام هل ستتخلي أمينة أردوغان عن حقائبها الهرمس فرنسية الصنع والتي تبلغ قيمة الحقيبة الواحدة 50 ألف دولار.. لنصرة الرسول
من ناحيته أكد محمد حامد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية ان الحملة الأخيرة لمقاطعة البضائع التركية هى حملة قديمة جدا كانت موجودة منذ عامين على الاقل بسبب الممارسات التركية وظهرت فى الخليج خاصة المملكة العربية السعودية اما الصيد فى الماء العكر من خلال اصطياد تصريحات ماكرون فى إطار معين فهو توظيف للامر سياسيا، وبالتالى فإن ما يحدث هو خلاف سياسى من الأساس وورقة سياسية من الأساس سواء فى الداخل الفرنسى، وهو خلاف بين الدورين الفرنسي والتركى فى المنطقة والذى يعتبر وصل الى ذروته بتحريض المسلمين ضد فرنسا مستغلا علاقته بجماعات الإسلام السياسى فى المنطقة