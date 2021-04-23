الإعلامية شهرزاد عكاشة تنفي الإستماع لراشد الخياري و لا قدم نفسه أصلا

اللي سرب الخبر الغالط انه تم الاستماع لراشد الخياري يحب يسكر الدوسي حتى لا ينكشف الخنار و الجهة المسربة عبر الميسنحر لارقام الحوالات الوهمية عبر احدى « الناشطات » و المدونات اللي كانت يوما ما مساندة هي و شخص اخر لقيس سعيد و داروا عليه ثم تمت اعادة استقطابهما من شخصية « مؤثرة » لتصفية سياسية ما داخلية
على كل لم يقع الاستماع لراشد الخياري و لا قدم نفسه اصلا و عيب يا مسهولين و مسهولات تشوشوا على سير القضية راكم من المفروض سند للرئيس مش تضروه فقط لتصفية حساباتكم مع خصومكم في وسط بعضكم و لانو سربلكم تسجيلات صوتية
أغبى منكم ما فماش و تأكدوا ستجني على نفسها براقش
شهرزاد عكاشة