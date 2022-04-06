الإعلامية شهرزاد عكاشة تتحدى مضايقات توفيق شرف الدين ، وزير الداخلية

نشرت منذ حين الإعلامية شهرزاد عكاشة التدوينة أسفله على حسابها الرسمي بالفايسبوك
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خابت مساعيك يا توفيق شرف الدين في المرة الأولى و فشلت في الحصول على هاتفي الجوال عند التحقيق معي يوم 03 مارس 2022 بموجب شكواك ضدي كوزير لداخلية الانقلاب مكلفا بذلك احدى إداراتك العامة في قضية نشر اخبار زائفة و ببحث استرشادي طلبت فتحه ضدي لمعرفة مصادري
بعدها بشهر جندت أعوانك لملاحقتي و محاولة اختطافي خارج القانون للاستيلاء على هاتفي الجوال و إرهابي و هرسلتي لأنك غير قادر على تكذيبي و لا على إسكاتي ، فسعيت بطريقة البلطجة لمعرفة من أين أستقي معلوماتي عن صلتك بصفحة سيب صالح المأجورة و المورطة في نشر تدوينات ذات طابع ارهابي و عن شبهة تضارب المصالح العالقة بك و عن عصابة الامن الموازي التي ترعرعت في عهدك ، و لجأت الى وسائل القمع البدائية
و اليوم، ها أنت تُجبر اليوم على العودة للعمل ضمن اطار القانون و العمل بتوجيه الاستدعاءات لشخصي بعد أن أرسلت أعوانك لإزعاج و مضايقة عائلتي التي لا دخل لها في مواقفي منك و لا في مقاومتي لك و لرئيسك المنقلب و نهجكما التخريبي
لست أخشى المثول أمام المحاكم يا توفيق شرف الدين و من وراءك قيس سعيد و لا أخشى الايقافات و الاعتقالات ، لأنها جزء من تاريخي النضالي منذ زمن بن علي ، مذ أن كنت و رفاقي نصول و نجول في الساحات و الجامعات و نصدح بالصوت العالي ضد القمع الذي لازلت اليوم انت و رئيسك تتلمسان خطواتكما الأولى في تعلمه و ممارسته
فلتحاكمني يا شرف الدين من أجل حرية التعبير و الصحافة و النشر ، فلتحاكمني من أجل فضح ممارساتكم ، أنا صحفية و لا أفقد صفتي في أي موقف و لا اي موقع و على كل المحامل أكتب و سأضل بما فيها شبكة فايسبوك و هي احدى فضاءات للتعبير و منبر جديد من منابر صحافة المواطنة
أظن انك لا تعلم يا وزير الداخلية أن للصحفي امكانية استعمال اي محمل من المحامل الاتصالية … بالتالي يا توفيق يا شرف الدين و مهما كان الخصم المُوظف في قضية الغد ، لن ترهبوني و لن ترغموني على التراجع ، الكلمة ستبقى حرة و الفكر حر و الممارسة حرة حتى و ان اعتقلتموني و سجنتموني سأبقى حرة و سيضاف ذلك الى سجلي النضالي المشرف و سيُسجَّل بالمقابل في سجل العار و القمع الذي علق بك و برئيسك و بانقلاب 25 جويلية 2022
أنا صحفية و سأبقى صحفية أما أنت ستكون وزيرا سابقا في حكومة الانقلاب و مشروع متهم في قضية تضارب مصالح و قضية ذات صبغة ارهابية اضافة الى قضايا الرأي و لما لا قضية تكوين وفاق
في النهاية ، المجد للكلمة الحرة و مرحبا بأثمانها التي سندفعها حتى و لو كانت حريتنا أو حياتنا
دور يا كلام على كيفك دور
خلي بلدنا تعوم ف النور
ارمي الكلمة ف بطن الظلمة
تحبل سلمى و تولد نور
يا ركوبة ركاب النصر
سرقوكي سكان القصر
والضابط
عبد المأمور
دور يا كلام على كيفك دور
#يسقط_الانقلاب
#تسقط_العصابة
#دولة_صعلوكة_و_مجرمة
#المجد_لحرية_الصحافة_والتعبير_والنشر