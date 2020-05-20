الإرهابي الداعشي البارز عبد الناصر قرداش يقع في قبضة المخابرات العراقية

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال عبد الناصر قرداش أحد القيادات البارزة في تنظيم « داعش » الإرهابي
نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن جهاز المخابرات الوطني، الأربعاء، نبأ اعتقال عبد الناصر قرداش، « المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم الدولة الإسلامية « داعش »، في الوقت الذي أكدت مصادر أمنية عراقية لشبكة « سي.ن.ن » الأمريكية: أن قرداش، ليس خليفة البغدادي الذي تمت مبايعته لقيادة تنظيم داعش قبل أشهر، على الرغم من إعلان المخابرات العراقية أن قرداش القيادي في داعش هو المرشح لخلافة البغدادي
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية واع، إن جهاز المخابرات الوطني تمكن من إلقاء القبض على القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، عبد الناصر قرداش، مضيفًا أن قرداش شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش، وعمل مع التنظيم الإرهابي كقيادي منذ زمن أبو مصعب الزرقاوي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، و حتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه
وأشار المصدر، حسبما نقلت الوكالة، إلى أنه : تم إجراء التحقيقات اللازمة مع الإرهابي في جهاز المخابرات الوطني
كان تنظيم « داعش » الإرهابي، اعترف، في أكتوبر الماضي 2019، بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر، وذلك في تسجيل صوتي على لسان المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية نشرها الجناح الإعلامي للتنظيم
وبحسب التسجيل الصوتي، فإن شخص سعودي يكنى بـ »أبو إبراهيم الهاشمي القرشي »، خلف البغدادي في قيادة التنظيم الإرهابي
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، مقتل أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في شمال سوريا، في أكتوبر الماضي 2019
وعبد الناصر قرداش المعتقل الحالي لدى السلطات العراقية من مواليد 1970 من مدينة تلعفر بمحافظة نينوى شمالي العراق، من القومية التركمانية، وينتمي إلى نفس أسرة الخليفة المحتمل للتنظيم عبد الله قرداش، ويعتبر من القيادات البارزة في التنظيم التي تعرف بقيادات الصف الأول