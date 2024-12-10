الإرهابي أحمد الشرع « الجولاني » يتوعد بـمحاسبة الضباط المتورطين في تعذيب الشعب السوري

توعد زعيم المعارضة السورية الإرهابي أحمد الشرع « الجولاني » بــ »محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري »، مؤكداً أنه سيعمل على ملاحقة : مجرمي الحرب وطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل
وفي بيان نشرته إدارة العمليات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام الإرهابية ، قال الشرع إنه سيتمّ الإعلان عن « قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري »، ووعد بتقديم : مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب
وجدد الإرهابي أحمد الشرع « الجولاني » – بحسب البيان – التأكيد على « التسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية » بحسب نص البيان
يأتي ذلك بينما أعلن الدفاع المدني السوري « الخوذ البيضاء » عن انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين داخل سجن صيدنايا، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة لم تفتح بعد
وأكد الدفاع المدني في بيان له، أن فرقه المختصة بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن وفي أقبيته و باحاته وخارج أبنيته، بوجود أشخاص لديهم دراية كاملة بالسجن وتفاصيله، ولم تعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة