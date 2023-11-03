الإرهابيون المُهَرَّبون من سجن المرناقية بدأوا يشتغلون في فرع بنكي ببومهل

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، بأنه تبعا لتعهد الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بالبحث في ملابسات قضية سطو على فرع بنكي بجهة بومهل ونتيجة المتابعات الفنية، تبين وأنها مرجحة إلى 2 هويات من الإرهابيين الفارين أو المهربين من السجن المدني بالمرناقية
وأضافت أنه تم على إثرها التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني للبحث والمراجعة
وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني، أن الوحدات الأمنية قد انتشرت في الميدان لتعقب الفارين معززين بطائرة مروحية
للتذكير فقد تعرض فرع بنكي في منطقة بومهل من ولاية بن عروس، صباح اليوم الجمعة، الى عملية مداهمة والاستيلاء على مبلغ مالي، يتجاوز وفق المعطيات الأولية ال20 ألف دينار
ووفقا لما أفاد به وكيل الجمهورية ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، القاضي عمر اليحياوي لوكالة تونس افريقيا للانباء، وحسب المعطيات الاولية المتوفرة، فقد عمدت مجموعة متكونة من 5 اشخاص الى مهاجمة الفرع البنكي، وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي، بعد تهديد العاملين بالبنك باستعمال أسلحة بيضاء. وتولت الفرقة الوطنية لمقاومة الاجرام ببن عروس، باذن من النيابة العمومية، فتح بحث تحقيقي في الحادثة، للوقوف على ملابساتها، بالاستعانة بالمصالح الامنية المختصة والمخابر الفنية التابعة لوزارة الداخلية