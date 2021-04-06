الإخواني محمد فريخة يقلب الفِيسْتَة و يصبح بورقيبيا ؟

نشر اليوم الإخواني محمد فريخة التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
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رحم الله الزعيم الحبيب بورقيبة
سنة 1982 وجه لي الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الدعوة لتكريمي وذلك بمناسبة حصولي على على شهادة البكالوريا رياضيات بأحسن معدل في الجمهورية وهو 17.91
وخلال التكريم توجه لي الزعيم بورقيبة قائلا » انتم شباب تونس الي رهنا عليه وعلى تعليمه ، نشاء الله انتم الي تبنوا تونس وتعملوا التكنلوجيا وتعلوا رايتها الفوق بين الدول ونحن ديما معاكم انجحوا واقروا واخدموا ونحنا وراكم » كلام الزعيم وتكريمه وتشجيعه كان له تاثير كبير في نفسي وفي توجهاتي المستقبلية
اثر ذلك تم قبولي للدراسة في « بوليتكنيك » وهي واحدة اهم المؤسسات الأوربية لتكوين المهندسين كما درست في المدرسة العليا للاتصال بباريس وكالعادة تفوقت في الدراسة لم اشعر بالنقص في التكوين وذلك بفضل جودة التكوين الذي تلقيته في تونس
بعد التخرج رفضت عروض مغرية جدا للعمل بشركات اجنبية كبرى مختصة في صيد الكفاءات وقررت العودة للعمل في تونس وبناء حلم في بلدي، وبسند من المرحوم ابراهيم خواجة وهو احد رجالات دولة الاستقلال ووزير الاتصالات في عهد بورقيبة قمنا بتاسيس شركة تلنات التي انطلقت بامكانياتنا الذاتية البسيطة كشركة صغيرة ب7 مهندسين وعملنا في مجال تصدير الخدمات الهندسية والتكنلوجية لنكسب في وقت سريع ثقت عديد الشركاء في اوروبا ولتصبح تلنات واحدة من اكبر الشركات التونسية في مجال الهندسة والبرمجيات والانشطة التكنولوجية بقرابة 1000 مهندس وهي شركة مصدرة بالكامل لخدماتها
اقولها بصراحة انا نجحت دراسيا ومهنيا بفضل التعليم العمومي وبفضل سياسة دولة الاستقلال التي راهنت على التعليم والعلم لذلك انا مدين للزعيم الحبيب بورقيبة وكل رجالات دولة الاستقلال.. الزعيم بورقيبة ربما تكون له أخطاء ككل البشر، لكنه يبقى رجل من رجالات الدولة الصادقين الذين امنوا بالعلم والمعرفة ونبذ الجهل، في عهد بورقيبة كان للعلم قيمته وللمدرسة العمومية قيمتها(هذه القيمة التي تتراجع للأسف في وقتنا الحالي)
رحم الله الزعيم الحبيب بورقيبة والمرحوم ابراهيم اخواجة ورحم الله كل الرجال الذين خدموا هذا الوطن بصدق