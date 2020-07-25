الإخواني علي العريض لم يفهم مقاطعة رئيس الجمهورية لحفل راشد الغنوشي

نشرالقيادي الإخواني النهضاوي علي العريض الملقب بعلي الرش ، يوم 25 جويلية ،التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
تحل اليوم الذكرى 63 لإعلان الجمهورية من المجلس القومي التأسيسي في 25 جويلية 1957 بقصر باردو
وبهذه المناسبة الوطنية أهنئ الشعب التونسي ونجدد العهد بالوفاء لكل شهداء الوطن من التحرير من الاستعمار إلى التحرير من الاستبداد إلى التصدي للإرهاب والوفاء لكل الأجيال التي بنت الدولة وحمت مكاسبها ومازالت تعمل من أجل تونس ديمقراطية مستقرة ومزدهرة
وقد درجنا على إحياء هذا العيد الوطني باقامة احتفال بمقر مجلس نواب الشعب يشرف عليه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ويحضره لفيف من الضيوف من رجال الدولة والسلك الديبلوماسي والمجتمع المدني فضلا على أعضاء مجلس نواب الشعب
وعلمت أن مجلس نواب الشعب من خلال مكتبه قد بدأ الإعداد لإقامة هذه التظاهرة منذ أسابيع بالاشتراك والتعاون مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية
ويبدو مع الأسف أن رئاسة الجمهورية قد أعلمت رئاسة المجلس قبل أيام باعتذار رئيس الجمهورية عن الحضور ، ولا أعرف الأسباب
هذا هو العيد الوطني الوحيد الذي يتحول فيه رئيس الجمهورية الى مقر مجلس نواب الشعب. وفي كل أعيادنا الوطنية تظهر مؤسسات الدولة و رجالها ونساؤها مجتمعين ومتحدين ومتجاوزين لأي اختلافات قد تكون بينهم في السياسات
أرجو من رئاسة الجمهورية توضيح الأمر للرأي العام حتى لا يتجه التأويل إلى اعتبار ذلك موقفا من المجلس، وخلطا بين ضرورة احترام الأعراف في الاحتفال بأعيادنا الوطنية وبين المواقف الخاصة من أشخاص أو مؤسسات