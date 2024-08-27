الإخواني عبد اللطيف المكي يعود إلى سباق الإنخابات الرئاسية بقرار نهائي من المحكمة الإدارية

أعلن المتحدث باسم المحكمة الادارية فيصل بوقرة في تصريح ل إذاعة « موزاييك » ، أن الجلسة العامة المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، اصدرت قرارا بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي والغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب الطعن في الترشح الذي تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي بما يعني عودة المكي للسباق الانتخابي
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الخميس المقبل مآلات بقية الطعون
وكانت هيئة الانتخابات قد استبعدت المكي من السباق بسبب ما قالت إنه نقص في التزكيات الشعبية المطلوبة
وقال المسؤول القضائي لرويترز إن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن عليه.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى في الأيام المقبلة تخص سياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون من بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي
وبقرار المحكمة ينضم عبد اللطيف المكي رئيس حزب العمل والانجاز إلى المرشحين المقبولين وهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد والسياسيان العياشي زمال وزهير المغزاوي
وكان المكي قياديا بارزا في حزب النهضة الإسلامي لكنه خرج من الحزب وأسس حزبا آخر ومع ذلك لا يزال يحظى على نطاق واسع بدعم من أنصار النهضة الإخوانية وهو واحد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد
وقال الدكتور أحمد النفاتي رئيس حملة المكي : القرار عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس
وكانت محكمة تونسية قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات، لكن مدير حملته قال إن القرار لا يغير شيئا ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر