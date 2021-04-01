الإخواني عبد اللطيف المكي « الدغّار » يَهْدِرُ دَمَ حمادي بن جاب الله

نشر أمس الإخواني عبد اللطيف المكي « الدغّار » التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
غريب
السيد حمادي بن جاب الله (ماركسي)، والذي كان من اهم منظري نظام بن علي وكان أحد المسؤولين عن قمع الحركة الطلابية في بداية تسعينات القرن الماضي وتسبب في تجنيد مئات الطلبة وحرمانهم من الدراسة كما تم في عهده، عندما كان الذراع الأيمن لوزير التعليم العالي، في قتل بعض الطلبة او اعتقالهم وتعذيبهم سواء في حركة فيفري 1990 او ماي 1991 والذي كان عليه أن يحاسب ويعتذر عن مسؤوليته تلك
يتكلم اليوم في القناة الوطنية بنفس النفس الإقصائي
هيهات
اعتذر لضحاياك
نعت حمادي بن جاب الله بالماركسي واتهامه بالقتل تكفير واضح لا لبس فيه ودمه يصبح حلالا