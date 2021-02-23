الإخواني سمير ديلو ضد راشد الغنوشي في النزول إلى الشارع

أكّد النائب عن حركة النهضة الإخوانية، سمير ديلو، أنه ضدّ النزول إلى الشارع مهما كان الطرف الداعي إلى ذلك سواء النهضة أو غيرها ومهما كانت المبررات والخلفيات، وفق قوله
واعتبر ديلو، في تصريح لـإذاعة « ديوان أف أم » اليوم الثلاثاء، أن النزول إلى الشارع في ظروف الأزمة الحالية سيزيد في تأجيج الأوضاع والبعد عن الحلّ، مبيّنا أن « دور القيادة أن تقود ولا تُقاد »، بحسب تعبيره
وأضاف أنه في ظروف الأزمة يجب أن يجلس الجميع إلى طاولة الحوار لا أن يتغالبوا بالنزول إلى الشارع
للتذكير فإن حركة النهضة الإخوانية وعلى رأسها زعيمها الغنوشي بصدد تحشيد أنصارها منذ أكثر من أسبوعين لمظاهرة مساندة حكومة المشيشي المعلقة وذلك يوم السبت القادم 27 فيري