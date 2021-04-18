الإخواني سارق المليار الصيني رفيق بوشلاكة يتهم قيس سعيد بالجنون

نشر منذ حين الإخواني سارق المليار الصيني وصهر راشد بوجلغة الغنوشي المدعو رفيق بوشلاكة التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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أطل علينا قيس سعيد مجددا منفلت الأعصاب، منتفخ الاوداج، جاحظ العينين، ليصرخ في وجوهنا: أنا الرئيس المطلق، أنا الواحد الأوحد وكل ما على هذه الأرض ملك يميني
نهم مرضي للسلطة وتعطش عجيب للاستفراد والاستحواذ على كل شيء. الرجل يريد أن يجمع السلطات المدنية والعسكرية، والدنيوية والدينية بين يديه، استنادا الى تأويل فاسد ومضلل للدستور، لينصب نفسه القديس الأكبر والإمبراطور الأعظم الذي لا تغيب عنه الشمس
لكنه في نوبة هوسه الجنوني بالسلطة غاب عنه أن تونس فيها دولة ومؤسسات، وليست ضيعة محروس
مع تحياتي لقائد الجيش والأمن والحرس والديوانة والحماية المدنية وكل ما هب ودب على أرض تونس المحروسة