الإخواني سارق المليار الصيني رفيق بوشلاكة يتطاول على سيدته عبير موسي

نشر مساء اليوم ، الإخواني سارق المليار الصيني المدعو رفيق بوشلاكة صهر راشد الغنوشي الملقب ببوجلغة ، التدوينة المضحة أسفله معلقا على نضال عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المستميت لإسقاط حكم الإخوان
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عبير موسي بتقليعاتها العجيبة والغريبة، من وضع الخوذة على الرأس في قاعة البرلمان، الى ارتداء البدلة العسكرية على طريقة مارشال عمار في مسيرة الأمس، ومن الوقوع في بالوعة بسبب حظها العاثر، الى خيماتها المتنقلة على طريقة القبائل المرتحلة، وتقلبها بين الصراخ والعويل والبكاء، تتجه فعلا الى أن تأخذ صورة المهرجة السياسية بامتياز
الغرابة، كل الغرابة، فيمن كان له ذرة من عقل أو حد أدنى من الفهم ، كيف يعطي ولاءه لهذه الظاهرة السياسية العجيبة والغريبة التي توصف بالمسخرة بأتم معنى الكلمة