الإخواني رفيق بوشلاكة يسخر من يوسف الشاهد وينعته بالفاشل التائه

نشر ،أمس ، سارق المليار الصيني الإخواني رفيق بوشلاكة التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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يوسف الشاهد يثبت كل يوم أنه سياسي خفيف ولا يحسن قراءة الأوضاع. الرجل يباهي أنه عبقري زمانه « بخداعه » النهضة خلال مدة حكمه، والحقيقة أنه لم يخدع إلا نفسه لأن النهضة كانت تعلم على سبيل اليقين كل ألاعيبه وخزعبلاته، ولم تعطه دعمًا لشخصه بل لخيار الاستقرار السياسي الذي كانت تحتاجه البلاد
بعد زيارة لأبو ظبي رجع الرجل حاملا تحت إبطيه خطة المزاحمة على » مصارعة النهضة » ،عله يقتطع جزءا من جمهور عبير الهائج وذلك من خلال العودة لوسائل الإعلام ، ولكنه يراهن على السراب بعد أن حرق نفسه ومن معه
الشاهد كان يظن أن طريق المجد قد انفتح أمامه بلا حواجز او موانع خلال فترة حكمه عبر السيطرة على اذرع الدولة والاعلام وترويج صورة البطل المغوار الذي يحارب الفساد، ولكن من سوء حظه اكتشف فيما بعد أنه من وزن الريشة في الصندوق، وهو مصر اليوم بسياسته الرعناء وخطابه السطحي أن يجعل من نفسه وحزبه المجهري عنوان الفشل والتيه
السياسة حينما تفتقد العمق والأخلاق لا يمكن الا أن تنتج هذه الظواهر السطحية والعابرة