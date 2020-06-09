الإخواني راشد الغنوشي يعطى للتونسيين درسا في الكذب والنفاق

البارحة، راشد الغنوشي أعطى للتونسيين درسا في الكذب والنفاق وهاذا طبيعي ممن لا أخلاق له في السياسة (باعترافه). قال انه « من غير المعقول نبقى في الحكم مع حركة الشعب وتحيا تونس لانها صوتت على اللائحة في الشان الليبي » والحال انه يطالب بدخول قلب تونس للحكم وهو ايضا امضى على هذه اللائحة. الموضوع لا علاقة له بهذا النفاق، الموضوع هو انقلاب على الحكومة التي عينها الرئيس لا أكثر بالرجوع الى مربع ما بعد الانتخابات مباشرة وحكومة يعينها الحزب الحاصل على المرتبة الاولى. يعني انقلاب على الدستور الذي يسمح للرئيس، في حال الفشل، بتعيين رئيس حكومة
بلغة أخرى النهضة تريد العودة الى الحكم بائتلاف نيابي نهضة اتلاف الكرامة وقلب القروي. يعني انتقالا من حكومة عادلة وقوية وحكومة الثورة، كيما قدمت نفسها، الى حكومة الارهاب والفساد… إنها عودة قوية لأجواء 2012
لكن هل سيقبل الفخفاخ وحكومة الثورة ؟ هل يقبل التيار بوجود قلب القروي؟ طبعا لا…وبالتالي فسقوط الحكومة وارد جدا اليوم وهذا سيضع النهضة في مواجهة جديدة ومباشرة مع الرئيس…هذا تجسيد لمعضلة تونس منذ 2012 حيث تدور الحياة السياسية حول الحكم وليس حول تسيير الشأن العام
البارحة في حواره وصل راشد الغنوشي حد الوقاحة حين قال انو « الفشل منذ 2012 تتحمل مسؤوليتو كل المجموعة الوطنية بما فيهم الناخبين لاننا جابتنا الانتخابات ». يعني « انتخبتونا تتحملوا مسؤوليتكم ونحنا نعملوا اللي نحبوا ». وهذا مؤشر آخر على ان ما يحرك حركة النهضة هو هاجس الحكم وليس مشروعية البرامج والنتائج…
كل هذا الاستهتار من طرف التحالف نهضة/فساد سوف يدفع بتونس إلى الهاوية والى وضع صعب وكارثي…لكنها في نفس الوقت ستضع التوانسيات والتونسيين أمام أعدائهم الحقيقيين منذ 2012: الارهاب والفساد… يجب أن يدفعنا إلى تشكيل قوة بديلة لتصحيح المسار في البلاد من أجل دولة عقلانية قوية وعادلة بالمعنى الحقيقي…لكن لا بد من الإقرار في نفس الوقت ان اغلب النخب الظاهرة في المشهد والتي من المفروض يأتي منها الحل فقدت المصداقية لدى الناخبين. وحتى النخبة الوطنية من خارج المشهد إما مستقيلة او تنتظر بسلبية تطورات هذا المشهد السياسي….انا شخصيا أعول أكثر ليس على الفاعلين الوطنيين من المشهد السياسي او من النخب من أجل المبادرة بحل. الرأسمال الحقيقي لتونس وللمشروع الوطني للإنقاذ هو جمهور الناخبين الوطنيين من كل المؤمنين بتونس الدولة الوطنية العقلانية وطنيين ويسارا…انطلاقا من القاعدة الانتخابية بإمكاننا أن نصنع البديل من أجل تونس الذكاء والعدالة، تونس المستقبل…علينا أن نأخذ مصير تونس ومصيرنا بأيدينا…..قريبا
عادل اللطيفي