الإخواني راشد الغنوشي يصفع قيس سعيد وينحاز للمشيشي

في رده على تدخل قيس سعيد الفج والغير دستوري أمس في تعيين المسؤلين بالحكومة ورفضه القاطع لتسمية الإطارات العالية القديمة بالدولة واتهامه لهم ظلما و تعسفا بالفساد كتب منذ حين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية التدوينة القصيرة التاليةعلى حسابه الرسمي بالفايسبوك
ندعو إلى سياسة التوافق والتعاون بين مختلف السلطات، بإعتبار أنّ هذه السلطات تمثّل دولة واحدة وما يفرضه ذلك من انسجام ورئيس الحكومة له الحق في التعيين فإذا ما كانت تعييناته وفق القانون و الدستور فهي نافذة
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية و رئيس مجلس نواب الشعب
صفعة قوية و واضحة لقيس سعيد صاحب نظرية « الشعب يريد » وانحياز لموقف رئيس الحكومة هشام المشيشي