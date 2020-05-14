الإخواني راشد الخريجي المحاصَرْ يستنجد بالفخفاخ

يبدو أن الغنوشي وعصابته ضبعوا ودخلوا وخرجوا في الحلة اقرؤوا ما نشر رئيس مجلس النواب عما يدور في أروقة المجلس واستجارته بالفخفاخ حكم الهانة
بلاغ اعلامي لحركة النهضة الإخوانية
تدور احاديث في اروقة مجلس نواب الشعب عن تحركات بغاية تشكيل كتلة نيابية جديدة ، وتغذية الانشقاقات في بعض الكتل النيابية . وإزاء ذلك فان حركة النهضة
-تعبر عن رفضها التام لمثل هذه المساعي التي ليس من شأنها غير تغذية المزيد من الاحتقان السياسي والتمزق والشتات بينما البلاد احوج ما تكون الى التوافق وجمع الكلمة لتأكيد النجاح في الحرب على الوباء والفقر
– تؤكد ان نجاح الحكومة في هذه الحرب رهين نجاحها في بناء علاقات ثقة مع الجميع والاتجاه الى توافق حكومي وبرلماني جامع حول برنامج وطني لا يقصي احدا
– تؤكد ثقتها في قيام السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة وكل من يهمه الامر بما يتعين للتصدي لهذه التصرفات غير المقبولة
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي