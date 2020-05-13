الإخواني النهضاوي أنور معروف يفرط في المكتسبات الوطنية واتحاد الشغل يرفض و يندد

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ، اليوم الأربعاء 13 ماي ، عن رفضه : تعمّد الرئيس المدير العام، رغم حداثة تعيينه منذ أقل من أسبوع على رأس الشركة التونسية للشّحن والترصيف وبتواطؤ مع وزير النقل الإخواني النهضاوي ، المنبطح إلى تعليمات البنك العالمي، ودون موافقة مجلس الإدارة أو إشراك الطرف النقابي، إمضاء الملحق عدد 2 للزمة التصرّف في ميناء رادس
وأضاف اتحاد الشغل في بيان أصدره اليوم الأربعاء 13 ماي 2020، أن هذا الأمر سيلحق الأضرار بالمؤسّسة الوطنية ويكبّدها خسائر فادحة بعشرات الملايين من الدينارات ويفتحها للخوصصة
وعبر عن استعداد كافّة عمّال الموانئ التونسية إلى التصدّي القوي لهذا التوجّه التفريطي المشبوه والمخاتل الذي يخُطّط في الغرف المظلمة بعيدا عن الشفافية وعن مصالح الوطن
وفي تصريح اعلامي كشف الاخ نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد التونسي للشغل ان وزير النقل اصبح عبءا و جزءا من المشاكل التي لن تزيد الوضع الا تعقيدا وبؤرة توتر وهو ليس عضو حكومة بل وزيرا للنهضة