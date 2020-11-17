قال القيادي السابق بحركة النهضة الإخوانية المِبْحَاحْ عبد الحميد الجلاصي ، إن حركة النهضة انتهت سياسيا
وأضاف الجلاصي ، في حواره لقناة التاسعة، مساء الثلاثاء ، ان النهضة على بعد دقائق من امكانية انقاذ نفسها والا فسوف تدخل في فترة تآكل، بحسب تعبيره
وابرز المتحدث وجود نهضتين داخل النهضة تحت سقف وخيار واحد، نهضة مبدئية ونهضة دجنت ضمن « السيستام » ، بحسب تعبيره
وتساءل الجلاصي، عن امكانية ان تؤمن تونس لأحزاب لاتحترم قوانينها
كما شبه الجلاصي مايحدث داخل النهضة اليوم بما وقع في نداء تونس موجها رسالة لقيادات الخركة قائلا » انظروا لوجوهكم بالمرآة »
وتابع بالقول : انا مع كل انسان يقول الديمقراطية أولا
الإخواني المِبْحَاحْ عبد الحميد الجلاصي يؤكد أن حركة النهضة انتهت
17/11/2020 |
قال القيادي السابق بحركة النهضة الإخوانية المِبْحَاحْ عبد الحميد الجلاصي ، إن حركة النهضة انتهت سياسيا